Украина

"Не думал, что немцы будут желать добра, а "братья" будут нас убивать": пресс-конференция Петракова перед матчем с Боруссией М. Сборная Украины уже прибыла в Германию и сыграет в уникальной патриотической форме.

Также сборная Украины официально получила второго соперника в рамках подготовки к полуфиналу отбора ЧМ-2022.

Роберто Де Дзерби вернется в Серию А. Бывший игрок сборной Италии подтвердил неизбежный уход тренера Шахтера. "Горняки" в свою очередь определились, где будут играть матчи ЛЧ в следующем сезоне.

Виталий Миколенко сможет сыграть в следующем матче Эвертона. Фрэнк Лэмпард заверил, что повреждение украинца оказалось несерьезным.

Трансферы

Манчестер Сити официально объявил о трансфере Эрлинга Холанда. Норвежец подпишет контракт на пять лет и присоединится к новой команде летом, а Боруссия Д получит 60 млн евро. Дортмундский клуб оперативно нашел замену своему бомбардиру.

Голкипер юношеской сборной Украины заинтересовал Кельн и Баварию – есть официальный запрос.

Мир

УЕФА официально объявил новый формат Лиги чемпионов и других еврокубковых турниров.

Ливерпуль оформил камбек с Астон Виллой и догнал Ман Сити – Клопп получил головную боль перед финалом Кубка Англии.

Барселона в непростом матче победила Сельту – Араухо получил жуткую травму, покинув поле на карете скорой.