Главный турнир Европы претерпит изменения с сезона-2024/25. УЕФА прислушался к претензиям и реформировал свои идеи.

Основная сетка Лиги чемпионов будет разыграна по "швейцарской системе", как и было объявлено ранее. Деления на группы больше не будет. На этом этапе команды должны были провести по 10 матчей, однако теперь УЕФА решил сократить дистанцию ​​до 8 матчей против разных соперников (4 выездных, 4 домашних), сообщает официальный сайт организации.

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Количество участников вырастет с 32 до 36. Дополнительные места будут распределены следующим образом:

– одно место получит команда, которая займет третье место в пятой по рейтингу ассоциации;

– на одну путевку больше получат участники "чемпионской квалификации";

– еще два места получат команды из ассоциаций, которые наберут наибольший коэффициент в прошлом сезоне (например, если бы реформа вступила в силу со следующего сезона, то дополнительные путевки получили бы пятая команда АПЛ и вторая команда Нидерландов).

То есть УЕФА после массированной критики отказался от прямых путевок грандам, которые провалили предыдущий сезон, но имеют высокий "исторический коэффициент".

8 лучших команд основной стадии выйдут в плей-офф, а команды с 9 по 24 места сыграют дополнительные матчи за попадание в 1/8 финала.

Подобным образом изменится формат и в других еврокубках – Лиге Европы (8 матчей на основном этапе) и Лиге конференций (6 матчей). В основной сетке этих турниров тоже будет по 36 команд.

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