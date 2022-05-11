Україна

"Не думав, що німці бажатимуть добра, а "брати" будуть нас вбивати": прес-конференція Петракова перед матчем з Борусією М. Збірна України вже прибула в Німеччину і зіграє в унікальній патріотичній формі.

Також збірна України офіційно отримала другого суперника в рамках підготовки до півфіналу відбору ЧС-2022.

Роберто Де Дзербі повернеться в Серію А. Колишній гравець збірної Італії підтвердив неминучий відхід тренер Шахтаря. "Гірники" у свою чергу визначилися, де гратимуть матчі ЛЧ у наступному сезоні.

Віталій Миколенко зможе зіграти в наступному матчі Евертона. Френк Лемпард запевнив, що пошкодження українця виявилося несерйозним.

Трансфери

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер Ерлінга Холанда. Норвежець підпише контракт на 5 років і приєднається до нової команди влітку, а Борусія Д отримає 60 млн євро. Дортмундський клуб оперативно знайшов заміну своєму бомбардиру.

Голкіпер юнацької збірної України зацікавив Кельн та Баварію – є офіційний запит.

Світ

УЄФА офіційно оголосив новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубкових турнірів.

Ліверпуль оформив камбек з Астон Віллою і наздогнав Ман Сіті – Клопп отримав головний біль перед фіналом Кубка Англії.

Барселона у непростому матчі перемогла Сельту – Араухо зазнав моторошної травми, покинувши поле на кареті швидкої.