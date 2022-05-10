"Манчестер Сити может подтвердить, что мы достигли принципиальной договоренности с дортмундской Боруссией о переходе нападающего Эрлинга Холанда в клуб 1 июля 2022 года", – говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".

Хави объяснил, почему Барселона проиграла Манчестер Сити борьбу за Холанда

Никакие детали трансфера Манчестер Сити не сообщил. Однако ранее СМИ и инсайдеры рассекретили, что Холанд подпишет контракт на 5 сезонов. Боруссия получит за 21-летнего норвежца около 60 млн евро. Такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с дортмундским клубом.

К слову, Манчестер Сити станет пятым клубом в карьере Холанда, который ранее выступал за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и Боруссию. В Дортмунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 88 матчей, забив 85 голов.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій