Вратарь Хайдука и сборной Украины U-17 Давид Фесюк может вскоре сменить клубную прописку. Он очутился на радарах клубов из Германии и Италии.

Как стало известно Футбол 24 , Кельн заинтересован в услугах 17-летнего кипера. "Цапы" уже направили официальный запрос в Хайдук, они хотят усилить позицию вратаря в юношеском коллективе следующего сезона, потому что Йонас Урбих будет пробоваться в первой команде.

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Скауты Кельна обратили внимание на украинца на элит-раунде Евро U-17. Фесюк в этом турнире провел только один матч против Италии, где пропустил три гола, но не раз спасал свою команду.

Также за Давидом наблюдают Бавария и один клуб из Италии. Мюнхенцы формируют команду для Юношеской Лиги УЕФА в следующем сезоне и хотят подписать еще одного вратаря. Украинец – в шорт-листе потенциальных новичков.

Напомним, Фесюк только прошлым летом перебрался в Сплит, хотя имел реальный шанс оказаться в структуре Реала – помешали правила ФИФА. Пока 17-летний украинец играл только за юношеские команды Хайдука.

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