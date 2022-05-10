Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард рассчитывает на Виталия Миколенко в перенесенном поединке 30-го тура АПЛ против Уотфорда.

В поединке против Лестера защитник сборной Украины отличился первым голом в Англии , но после перерыва попросил замену из-за дискомфорта в мышцах. Следовательно, были опасения по поводу участия Виталия в предстоящем матче против Уотфорда.

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Фрэнк Лэмпард успокоил поклонников "ирисок", сказав, что украинец сможет выйти на поле завтра, 11 мая. "С Миколенком все хорошо. У него были только судороги", – коротко резюмировал состояние Виталия тренер на предматчевой пресс-конференции.

Заметим, 22-летний украинец наиграл за Эвертон 13 матчей в АПЛ и Кубке Англии и отметился одним голом. Сейчас подопечные Лэмпарда сражаются за сохранение прописки в элите.

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