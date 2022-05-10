Стивен Джеррард мог окончательно лишить родной клуб шансов на титул. Осечка с немотивированной Астон Виллой фактически ставила крест на мечтах Ливерпуля о чемпионстве. Несмотря на это, Юрген Клопп держал в уме субботний финал Кубка Англии против Челси, выставив на Вилла Парк не совсем основной состав. Мохамед Салах остался в запасе, там же оказались и Тьяго с Хендерсоном. Вообще не попал в заявку Робертсон, которого заменил Цимикас. В старте Астон Виллы вышел Филиппе Коутиньо, в свое время защищавший цвета Ливерпуля.

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Первый момент за Виллой – Алиссон отразил мощный удар Уоткинса, однако атака вторым темпом стала голевой. Динь ​​навесил на Дугласа Луиса, его удар отразил Алиссон, но Луис был первым на добивании и расстрелял сетку ворот. 1:0 уже на 4-й минуте.

Ливерпуль не без везения молниеносно отыгрался. Трент подал со штрафного, Жота в прыжке переадресовал мяч на ван Дейка. Вирджил пробил мимо Мартинеса, а Матип затолкал мяч в ворота. Очень активно начали команды, без разведки.

После столь насыщенного старта соперники взяли паузу. Лишь на 19-й минуте возник очередной момент. Мане перепрыгнул Мингса и немного не попал в девятку! Повезло хозяевам. И тут же чуть не привез Алиссон, который отдавал на Фабиньо, но Уоткинс перехватил. К счастью для кипера, он сумел отобрать мяч. Еще один момент у Виллы – Алиссон не успел сыграть на выходе, его опередил Ингз, но пробил выше!

Фабиньо сел на газон, получив повреждение в борьбе с Коутиньо. Вместо бразильца вышел Хендерсон. Подопечные Джеррарда продолжили атаковать – Коутиньо издали чуть не попал. Слишком много простых ошибок у Ливерпуля в первые 30 минут. Апогеем стал момент Кейта, который после прострела Трента не попал по мячу, находясь в метрах семи от ворот. Было заметно, что Ливерпулю не хватает свежести, даже несмотря на ротацию от Клоппа. В итоге, 1:1 и травма Фабиньо – итог первого тайма.

Вторая половина началась с опасного удара Трента со штрафного. Рядом с девяткой. Коутиньо на скорости прошел ван Дейка, но наступил на мяч и упал в штрафной. С игры у команды Клоппа и дальше мало что получалось, поэтому тренер бросил в бой Алькантару. И практически тут же это дало результат – испанец вступил в борьбу за мяч, Диас навесил на Мане, а тот головой вывел гостей вперед. На 65-й минуте Ливерпуль повел в счете.

Очередной провал в обороне "красных". Ингз выбежал один на один с Алиссоном, однако далеко отпустил мяч и проиграл дуэль киперу. На последние 20 минут Клопп выпустил Мохамеда Салаха, продолжающего удерживать звание лучшего бомбаридра АПЛ (22 гола). Тут же мог быть и 23-й, но египтянин не смог пробить. Буквально через минуту в аналогичной ситуации Дэнни таки забил, но сделал это из офсайда. Это был последний момент в матче. Довольно непростом для вице-лидера АПЛ.

1:2 – волевая победа Ливерпуля, который набрал 86 очков и догнал Ман Сити. Впрочем, команда Гвардиолы, которая 11 мая сыграет с Вулверхэмптоном, все равно лидирует, ведь имеет лучшую разницу мячей. Астон Вилла занимает 11 место – 43 пункта.

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