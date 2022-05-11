Барселона основные задачи на сезон уже выполнила – команда обеспечила себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Осталось только финишировать на втором месте, а также выдать нормальный домашний матч. После трех поражений на Камп Ноу подопечные Хави переиграли Мальорку, однако та победа оказалась довольно нервной и вполне могла завершиться осечкой. Именно поэтому в домашке против Сельты "блаугранас" обязаны были устроить разгром.

Хозяева начали поединок очень активно, однако уже на 11-й минуте каталонцы должны были пропускать гол – это Гальярдо замкнул прострел от Аспаса ударом с линии вратарской. К счастью для Барсы, Тьяго запустил мяч в небо, а лайнсмен заметил офсайд. Ещё через три минуты Аспас перехватил неудачную передачу Араухо на тер Штегена и вышел один на один, но Рональд успел выбить мяч из-под его ног. Правда, он и нападающего сбил. Рефери в этом эпизоде ​​фола не увидел, да и Аспас ничего не выпрашивал. Чуть позже в штрафной падал Серви, ведь его придержал Алвес – рефери простил каталонцев и здесь.

После ударной 15-минутки галисийцы сбавили обороты, а Барселона перехватила инициативу и начала раскатывать мяч на чужой половине. Некоторое время на поле все было спокойно, но класс "блаугранас" сказался на 30-й минуте. Именно тогда хозяева открыли счёт: Дембеле прорвался правым флангом мимо двух защитников и прострелил с правого края штрафной площади – Депай же замкнул выстрелом низом по центру. 1:0!

Гости тут же проснулись, упустив две шикарные возможности сравнять счёт. Да, уже на 32-й минуте Серви убежал от Алвеса и покатил вдоль линии вратарской под замыкание Аспасу, а Эрик Гарсия при попытке выбить мяч едва не срезал его в свои ворота! На 36-й же Денис Суарес получил передачу от Гальяродо и пробил с линии полукруга в правый нижний угол – тер Штеген кончиками пальцев парировал!

Наказание за расточительство прилетело очень быстро. На 41-й минуте Депай прорвался левым флангом и прострелил в центр штрафной, Нелсон Араухо нормально выбить мяч не смог, а Обамеянг мощным ударом с отскоком от газона замкнул – 2:0! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

В раздевалке оба тренера произвели замены. Хави снял с игры инертного Торреса, выпустив Пуча, а Эдуардо Коудет вместо Васкеса бросил в бой Мурильо.

Начало второго тайма оказалось ураганным. Уже через две минуты после возобновления игры Барселона, казалось бы, похоронила интригу – Дембеле исполнил очередной слалом на угол штрафной и выкатил пас на Обамеянга, а тот метров с 20-ти попал в левый нижний. 3:0! Впрочем, Сельта мгновенно вернулась: на 50-й минуте Гальярдо перехватил неудачный пас тер Штегена на Роналда Араухо и сразу отдал передачу в центр штрафной, а Яго Аспас расстрелял ворота с близкого расстояния – 3:1!

На 52-й Браис Мендес вполне мог забить второй гол, бахнув из пределов полукруга, однако мяч прошел над перекладина. Барса мгновенно ответила прорывом Дембеле на край штрафной с разрезным пасом на линию вратарской – впрочем, Депай и Обамеянг проскочили мимо мяча. Словом, на поле было весело (по крайней мере, фанатам из Виго). К сожалению, довольно быстро обеим командам стало не до шоу.

Сельте стало плохо на 58-й минуте, когда свежий Мурильо получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Депая. Мемфис мог наказать ещё сильнее, классно исполнил штрафной, но чутка не докрутил в "девятку".

На 61-й же минуте занервничали каталонцы: Араухо на 62-й минуте столкнулся головами с Гави, побежал обратно в оборону и неожиданно упал на газон, потеряв сознание – Аспас начал его спасать, а впоследствии на поле выехали электрокар и скорая. Похоже, что Роналд очнулся, но на ноги его не поднимали, отправив уругвайца с поля сразу в больницу.

Хави сменил Араухо на Лангле. На качестве обороны это никак не сказалось – уже на 69-й минуте Сельта могла забить второй гол вследствие вбегания Аспаса в штрафную. Яго собрал на себе двух защитников и отдал передачу вправо на свободного Мендеса, однако тот вместо выстрела метров с шести отдал пас обратно. В итоге началась затяжная перепасовка с заблокированным ударом.

Сельта после этого провела еще несколько хороших атак из-за левого фланга, пользуясь высокой позицией Алвеса, однако момент Браиса Мендеса стал последним для галисийцев. Барса же пыталась закрыть игру четвёртым голом – и на 77-й минуте это удалось вследствие нового прорыва Дембеле. Усман выкатил мяч на 11 метров, а Пуч, развернувшись, бахнул под перекладину. Быть бы 4:1, если бы VAR не заметил офсайд.

На 88-й минуте Дембеле повторил свой трюк с проходом на край штрафной и передачей на 11 метров. Теперь её замыкал свежий Фати, но вместо удара Ансу исполнил что-то несуразное. Этот момент, несмотря на 11 минут, стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас".

Барселона набрала 72 очка и оторвалась от Севильи (третьей команды Ла Лиги) на 7 очков, однако анадалусийцы свой матч ещё не сыграли. Сельта же, имея 43 пункта в активе, осталась одиннадцатой.