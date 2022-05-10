Не прошло и часа, как Манчестер Сити подтвердил, что Эрлинг Холанд летом станет игроком команды, а дортмундская Боруссия уже представила замену норвежцу – сенсацию нынешнего розыгрыша ЛЧ Карима Адейеми. Пресс-служба "шмелей" подготовила оригинальное представление в соцсетях.

Манчестер Сити официально объявил о трансфере Холанда

Нападающий австрийского Зальцбурга уже прошел медобследование и подписал контракт с дортмундцами. Соглашение с Адейеми рассчитано до июня 2027 года, сообщает официальный сайт Боруссии.

"В детстве я был очарован динамичным футболом Боруссии. Вот почему мне быстро стало понятно, что я хотел бы перейти в эту команду. Я сознательно подписал контракт на долгосрочную перспективу, потому что я убежден – с такой замечательной командой Дортмунд будет выигрывать титулы", – сказал Адейеми.

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