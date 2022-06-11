Главные новости футбола 10 июня: Пятов уходит из сборной, крах Франции в Лиге наций, вердикт ФИФА по поводу места на ЧМ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 июня.
Сборная Украины
Три игрока не помогут национальной команде в матче Лиги наций против Армении, который будет сыгран в субботу. Двое из них уже уехали из лагеря сборной.
Поединок с Арменией станет последним для Андрея Пятова в национальной команде. Ветеран объявил о завершении выступлений за "сине-желтых".
Звезда Реала поддержал Украину, подарив игрокам "сине-желтых" футболку сборной Франции – эмоциональное видео.
Лига наций
Франция опустилась на последнее место группы – у чемпионов мира ни одной победы в трех турах.
Хорватия нанесла Дании первое поражение в Лиге наций. Далич перевернул игру, одноклубник Малиновского стал героем.
Манор Соломон забил два гола и принес победу Израилю.
Другие главные события
Экс-голкипер Динамо официально перешел в лагерь чемпиона Польши.
Александр Зинченко готов покинуть Манчестер Сити при одном условии, утверждают британские СМИ.
"Миссия Украина": Ювентус запланировал большое ограбление Шахтера, двое по цене одного.
ФИФА определила судьбу скандальной путевки на чемпионат мира-2022 – официальное решение.
Юрий Вернидуб дал предварительное согласие возглавить Кривбасс.