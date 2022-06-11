Сборная Украины

Три игрока не помогут национальной команде в матче Лиги наций против Армении, который будет сыгран в субботу. Двое из них уже уехали из лагеря сборной.

Поединок с Арменией станет последним для Андрея Пятова в национальной команде. Ветеран объявил о завершении выступлений за "сине-желтых".

Звезда Реала поддержал Украину, подарив игрокам "сине-желтых" футболку сборной Франции – эмоциональное видео.

Лига наций

Франция опустилась на последнее место группы – у чемпионов мира ни одной победы в трех турах.

Хорватия нанесла Дании первое поражение в Лиге наций. Далич перевернул игру, одноклубник Малиновского стал героем.

Манор Соломон забил два гола и принес победу Израилю.

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