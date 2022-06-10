Украинский голкипер Артур Рудько будет выступать за Лех, сообщает официальный сайт клуба.

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30-летний вратарь перебрался в лагерь "железнодорожников" из Металлиста на правах аренды и будет выступать за познаньцев в течение следующего года. Чемпион Польши имеет право выкупа игрока и продление его пребывания в команде еще на два сезона. Артур выбрал футболку с номером "1".

Напомним, Рудько – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2009 году. Успел поиграть в аренде за Говерлу. В Пафосе установил клубный рекорд по количеству "сухих" минут подряд (33 поединка). В марте успел согласовать 4-летний контракт с Металлистом. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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