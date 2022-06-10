Сборная Эквадора избежала наказания и сохранит свое место в финальной части ЧМ-2022, сообщает официальный сайт федерации.

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На место "банановых" посягала Чили, по итогам отбора не прошедшая даже в стыковые матчи. "Ла Роха" подала жалобу на защитника эквадорцев Байрона Кастильо, которому якобы подделали дату и место рождения. Впрочем, расследование ФИФА не выявило нарушений со стороны Федерации футбола Эквадора. Правда, у чилийцев остается 10 дней для апелляции.

Таким образом, итоги отбора в Южной Америке остаются неизменными – Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор вышли на ЧМ напрямую, а Перу еще сразится за путевку в стыковых матчах между регионами.

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