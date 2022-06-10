"Старая синьора" решила воспользоваться сложной ситуацией донецкого клуба и за бесценок "подобрать" двух его звезд.

Ювентус готов вести переговоры с Шахтером по поводу Михаила Мудрика и его одноклубника Давида Нереса, сообщает La Stampa.

Шахтер и Байер согласовали трансфер Мудрика, – СМИ

Ведущее туринское издание (одна из крупнейших газет Италии, – прим.) посвятило полузащитникам "горняков" отдельную статью, назвав ее "Миссия Украина". Ювентус видит в Нересе возможную альтернативу Анхелю Ди Марии, который после ухода из ПСЖ пока не дал согласия на переход в лагерь "бьянконери". Мудрика же издание называет "надежной инвестицией". Ювентус планирует строить атаку команды с этими футболистами вокруг сербского форварда Душана Влаховича.

Интересно, что в туринском клубе ориентируются на цену, указываемую Transfermarkt: по оценкам немецкого портала Мудрик стоит 9 млн, а Нерес – 20 млн евро. Журналист Il Corriere dello Sport Никола Балис в своем Твиттере ставит под вопрос возможность получить украинца за такую ​​сумму (около 10 млн). За бразильца же "бело-черные" готовы выложить на 4-5 млн больше, чем за Мудрика.

Напомним, немецкие СМИ утверждают, что хавбек сборной Украины близок к переходу в леверкузенский Байер. Шахтер, у которого контракт с Мудриком еще на 4 года, должен получить от "фармацевтов" около 20 млн евро. С немцами, вроде бы достигнута принципиальная договоренность, сам украинец стремится играть в Бундеслиге и уже прошел медосмотр в команде Херардо Сеоане.

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