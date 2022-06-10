Как известно, накануне молодежная сборная Украины расписала боевую ничью с Францией в борьбе за выход на Евро-2023 (3:3). Французы вели по ходу встречи 3:1, однако наши ребята проявили волю и характер и разошлись с одной из лучших сборных Европы миром.

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После поединка в раздевалку "сине-желтых" пришли соперники, выразившие поддержку нашему государству в сверхсложное время. Кроме того, один из лидеров команды и по совместительству полузащитник Реала Эдуардо Камавинга вручил нашим игрокам игровые футболки своей сборной.

Напомним, сборная Украины U-21 уже заняла в своей группе второе место и в сентябре в плей-офф сразится за шанс попасть на чемпионат Европы. Заключительный поединок против Армении будет носить формальный характер.

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