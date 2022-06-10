Голкипер Шахтера Андрей Пятов сделал важное заявление в преддверии матча Лиги наций против Армении.

Андрей Пятов в своем Instagram заявил, что матч против Армении станет для него последним в составе сборной Украины.

Украина – Армения: три игрока не помогут сборной в матче Лиги наций – пресс-конференция Александра Петракова

"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, Пятов дебютировал за "сине-желтых" 22 августа 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана. В общей сложности Андрей провел за национальную команду 101 поединок, в 46 из них удержал ворота на замке. Поединок с Арменией состоится завтра, 11 июня, в 16:00.

"Петраков дочекався зіркового часу": наш історичний рекорд і марево Лужників – звитяга в Ірландії не без іронії