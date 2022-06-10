"Играть в Лодзи – это было мое пожелание. Меня спросило руководство, где я хочу играть, в каком городе. Я ответил, что в Лодзи. Здесь многие наши украинцы работают и живут – около 6-ти тысяч, помню, мне говорили .

Украина – Армения: прогноз на матч Лиги наций

Какие у меня воспоминания о Евро-2012, которое Украина принимала вместе с Польшей? Я был на игре со Швецией. Была гордость за страну, когда мы обыграли шведов, я помню эту игру. Больше не ходил.

Кадровая ситуация? Тарас Степаненко уже уехал из сборной, я его отпустил. Бущан тоже уехал. Соболь только возвращается к тренировкам после простуды. Заболел Александр Сирота, у него тоже простуда. Сейчас будет тренировка, после нее увидим, кто как выглядит на завтрашнюю игру.

Что я помню о ЧМ-2019 в Польше (который Украина U-20 выиграла – прим. "Футбол 24")? Это прошлое. Я страницу переворачиваю и живу дальше", – подытожил Петраков.

Матч Украина – Армения стартует 11 июня в 16:00 по киевскому времени. Игра состоится в польском городе Лодзь. Обе команды набрали по 3 очка – "сине-желтые" минимально обыграли Ирландию, а армяне после победы над теми же ирландцами уступили Шотландии.

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