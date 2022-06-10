Сборная Франции в рамках 3-го тура Лиги наций не смогла обыграть Австрию, оставаясь без побед в новом розыгрыше турнира. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Австрия классно себя зарекомендовала на старте нового розыгрыша Лиги наций, разбив Хорватию и выдав очень приличный матч против Дании. Ральф Рангник возглавил коллектив без суперзвёзд, готовый повиноваться ему так же безоговорочно, как и команды из структуры Рэд Булл – и это сразу начало приносить результат. У Франции всё было не так круто – чемпионы мира в двух турах набрали всего одно очко, так что в Вене подопечных Дидье Дешама устраивала только победа. Болельщики ожидали крайне интересного противостояния.

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Впрочем, чемпионы мира не стали слишком уж заморачиваться над матчем Лиги наций. В запасе "гальских петухов" остались Мбаппе, Кимпембе, Рабьо, Кунде, Люки Эрнандеса и Нкунку. В старте нашлось место для Диаби, Салибы, Камара и Конате.

Французы в первом тайме не продемонстрировали ничего особенного. Тот же контроль мяча (54%), то же территориальное преимущество, тот же перевес по ударам (7-3) – и минимум интересных атак. До перерыва гости создали всего один голевой шанс, да и тот провели со стандарта. Гризманн исполнил сложную подачу с отскоком мяча перед голкипером, Пенц отбил его перед собой, а Бензема с пяти метров сразу же пробил головой – впрочем, Пенц каким-то чудом успел подставить руку, парировав удар!

Другие попытки потревожить вратаря австрийцев завершились либо хилыми ударами в его руки, либо выстрелами по воробьям. Все они прошли с дистанции.

Подопечные Ральфа Рангника при этом неплохо контратаковали с флангов. В целом, игра была примерно ровной, хотя хозяева выглядели интереснее на трети поля соперника. Не хватало только моментов, однако на 37-й минуте случился и момент, и гол! Контрвыпад австрийцев завершился пасом на правый край штрафной в ноги Арнаутовичу, а тот, дождавшись включения Лаймера, покатил мяч ему под прострел – Конрад вырезал передачу вдоль вратарской линии. Вайманн замкнул в касание. 1:0!

Во втором тайме французы прогнозированно усилили своё давление. Владение выросло до 70%, а хозяевам до 80-х минут позволили провести всего один удар метров с 30-ти (Арнаутович пробил неточно). Французы за этот же период произвели 5 выстрелов, но самые лучшие моменты сравнять счёт случились на стартовом отрезке.

Так, всего через 5 минут после перерыва "Ле Блё" заработали угловой, подачу с которого поймал на ногу Бензема – Карим бахнул в касание, однако мяч рикошетом пролетел мимо дальней штанги. На 56-й с дистанции в ближний угол пробил Павар, заставив Пенца исполнять сейв. В атаке вторым темпом пошёл навес с левого фланга на Комана – Кингсли принял его, качнул защитника и нанёс мощный удар. Над перекладиной!

В середине второго тайма Франция снова скатилась к своим перекатам с дальними ударами без должного продвижения. Выход Гендузи и Мбаппе на 63-й минуте несколько улучшил общую динамику, однако Австрия держалась надёжно. Даже после травмы Алабы, полученной на 69-й минуте, подопечные Ральфа Рангника более-менее уверенно защищали результат в низком блоке. Впрочем, контригра хозяев приказала долго жить.

Гораздо труднее австрийцам стало после выхода Нкунку на 79-й минуте. Он классно работал между линиями, заработал угловой на 81-й минуте (Конате после подачи с него пробил над воротами), а на 83-й нападающий РБ Лейпцига ещё и организовал гол! Кристофор обыгрался с Мбаппе, разрезав оборону передачей на левый край штрафной – Килиан опередил всех защитников и мощно пробил с левой в ближнюю девятку. 1:1!

Почувствовав "запах крови", сборная Франции полетела добивать Австрию, однако помешал Пенц. На 87-й минуте голкипер спас при выходе Мбаппе один на один, парировав его мощный выстрел – после него мяч отскочил в перекладину. В компенсированное время Гендузи замкнул навес с углового, нанеся удар головой метров с пяти в противоход вратарю. Пенц спас и здесь!

Австрия на последних секундах могла наказать за расточительство, выскочив в контратаку 2-в-1 против Льориса, но Онисиво запорол её неудачной передачей. В конце концов финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Франция до сих пор остаётся без побед в Лиге наций, набрав два очка и опустившись на последнюю позицию в таблице.

Австрия, набрав 4 очка, идет второй благодаря лучшей статистике матчей против Хорватии (у "клетчатых" тоже 4 балла). Дания лидирует в квартете, набрав 6 пунктов.

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