Универсал "горожан" Александр Зинченко не исключает варианта с уходом из Манчестера в другой клуб.

25-летний игрок сборной Украины чувствует себя счастливым в Сити, но хотел бы играть чаще в центре полузащиты, чем в национальной команде.

Артета лично уговаривает Зинченко избрать Арсенал – украинцу обещают роль, которой не будет в других клубах

Под руководством Хосепа Гвардиолы Зинченко преимущественно выступает на позиции левого защитника, а Сити пока не готов дать ему гарантию относительно более регулярной практики в полузащите. Именно поэтому Александр готов начать рассматривать предложения от других команд, утверждает 90min .

Среди претендентов на украинца называют Вулверхэмптон, Арсенал, Эвертон и Вест Хэм. Также есть интерес из других топ-лиг Европы, в частности, от Интера.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей и оформил 5 ассистов. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2024 года.

Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну