В пятницу провели свои матчи представители дивизионов B, C и D в Лиге наций.

Лига наций, дивизион В, группа 2

Албания – Израиль – 1:2

Голы: Броя, 45+2 (пен.) – Соломон, 57, 73

Дивизион С, группа 3

Беларусь – Казахстан – 1:1

Голы: Малькевич, 84 – Аймбетов, 13

Дивизион D, группа 1

Андорра – Лихтенштейн – 2:1

Голы: Алаес, 78 (пен.), Рубио, 82 – Мейер, 90+3

Албания и Израиль имели по очку после ничьих с Исландией в предыдущих турах. Первый тайм очной встречи выиграли "горные орлы" благодаря точному удару Брои с пенальти. Впрочем, после перерыва гости совершили камбек. Хавбек Шахтера Манор Соломон дважды выходил на ударные позиции и расстреливал ворота албанцев. Израиль набрал 4 очка и вышел в лидеры группы.

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Белорусам понадобилось 264 минуты, чтобы наконец забить первый мяч в этом розыгрыше Лиги наций. Правда, начало встречи с Казахстаном было неприятным – Аймбетов открыл счет, оформив уже третий гол на турнире. Подопечные Георгия Кондратьева мучились до последних минут, пока Мелькевич не спас очко.

В самом скромном дивизионе сошлись Андорра и Лихтенштейн. Первый тайм завершился "сухо", но во втором хозяева получили и удержали половину комфортного преимущества – 2:1.

Австрия удержала ничью с Францией, опустив чемпионов мира и триумфаторов Лиги наций на последнее место в таблице​​​​​​​