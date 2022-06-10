Хорватия благодаря голу Марио Пашалича на выезде переиграла Данию (1:0) в третьем туре Лиги наций 2021/22. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

После двух туров датчане лидировали в группе А1, обыграв поочередно Францию ​​и Австрию с одинаковым счетом 2:1. А вот хорваты неудачно стартовали, взяв в двух матчах только один пункт. Соответственно, в Копенгагене в поединке против лидера квартета вице-чемпионам мира нужно было брать очки.

Австрия удержала ничью с Францией, опустив чемпионов мира и триумфаторов Лиги наций на последнее место в таблице

Но игру гораздо лучше начали именно хозяева. Подопечные Юлманда то и дело выходили на ударные позиции, однако упорно били мимо ворот. Хорваты практически не переходили центр поля, засев на собственной половине. Подопечным Далича не хватало Модрича и Ковачича, находившихся в резерве – пасов на обострение и конструктивной игры в атаке от "клетчатых" в первые 45 минут было мало.

Лучший момент в первом тайме Дания создала незадолго до перерыва. Корнелиус пробил из-за пределов штрафной в дальний угол – Ливакович в прыжке потянул. Это был единственный удар в створ на две команды. На последних секундах тайма хозяева все же забили, но радовались недолго – гол отменили из-за фола Меле.

На второй тайм Далич выпустил несколько новых игроков, среди которых был и Модрич. Хорваты сразу заиграли гораздо увереннее – Шмейхель вынужден был вступать в игру после удара Крамарича. Правда, тут же раздался свисток – офсайд. Рисунок игры полностью изменился, ведь "клетчатые" начали атаковать куда больше, чего в первом тайме не было.

Датчане сели в оборону и держались до 70-й минуты, но не устояли. Пашалич подстерег отскок и в падении пробил между ног Шмейхелю. 0:1 в пользу Хорватии, тотально доминировавшей во втором тайме.

Подопечные Юлманда могли сравнять – удар Брейтуэйта прошел мимо правой стойки. Датчане таки затолкали мяч в ворота, но Винд в момент скидки находился в офсайде. В итоге, 0:1 – счет, который после первого тайма казался чем-то фантастическим. Гости таки сумели после перерыва перевернуть ход игры и склонили чашу весов на свою сторону, одержав важную победу.

Дания осталась лидером группы, имея 6 очков. Хорватия с 4 баллами идет третьей. У Австрии 4 пункта, а Франция с двумя баллами сенсационно замыкает таблицу.