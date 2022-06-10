Вернидуб провел переговоры с руководством клуба из Кривого Рога и дал предварительное согласие стать наставником команды, сообщил Цыганык в программе Цыганык Live.

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Отмечается, что специалист возглавит Кривбасс, если у него будет возможность. Сейчас Юрий Николаевич защищает Украину в рядах ВСУ.

Напомним, Вернидуб расторг контракт с Шерифом. Кривбасс же отправил в отставку Александра Бабича вместе с его тренерским штабом.

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