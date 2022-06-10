Вернидуб дал предварительное согласие возглавить Кривбасс, – журналист
Журналист Игорь Цыганик рассказал о намерении Юрия Вернидуба стать главным тренером Кривбасса.
Вернидуб провел переговоры с руководством клуба из Кривого Рога и дал предварительное согласие стать наставником команды, сообщил Цыганык в программе Цыганык Live.
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Отмечается, что специалист возглавит Кривбасс, если у него будет возможность. Сейчас Юрий Николаевич защищает Украину в рядах ВСУ.
Напомним, Вернидуб расторг контракт с Шерифом. Кривбасс же отправил в отставку Александра Бабича вместе с его тренерским штабом.
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