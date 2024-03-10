Главные новости 9 марта: травма Цыганкова, Кривбасс догнал Шахтер, Зинченко помог Арсеналу стать лидером
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 9 марта.
Украина
Кривбасс вырвал победу над Оболонью – молниеносный гол после завершения тревоги позволил догнать Шахтер на вершине.
Полесье на глазах Шевченко проиграло Александрии – воспитанник Динамо забил победный гол.
Ворскла вырвала победу у Черноморца – случайный шедевр стал роковым для команды Григорчука.
Украина U-17 одержала вторую победу в элит-раунде отбора Евро-2024 – путевка в финальную стадию практически в кармане.
Мир
Жирона вернулась на 2-е место, одолев Осасуну – судья мешал топ-игре Довбика, Цыганков отдал ассист и сломался.
Арсенал вышел в лидеры АПЛ, одолев Брентфорд в игре с ляпами Рэмсдейла – Зинченко вернулся и сыграл против Ярмолюка.
Бавария с хет-триком Кейна и 8 голами разорвала Майнц, Боруссия Д вытеснила РБ Лейпциг из зоны Лиги чемпионов.
МЮ одолел безнадежный Эвертон – наследник Роналду сделал из Миколенко посмешище, Украинцу простили 2 "волейбола".
Украинцы за границей
Малиновский выходил исправлять ошибку тренера – Дженоа отыгралась с 0:2, но сын Мальдини все испортил.
Цыганков отдал эффектный ассист в матче Жироны – видео результативного действия украинца.
Реал заставляет Лунина возвращаться в запас или убираться уже этим летом.