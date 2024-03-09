В субботу 25-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футол 24".

Германия, Бундеслига, 25-й тур

Бавария – Майнц – 7:1

Голы: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 19, 90+2, Мюллер, 47, Мусиала, 61, Гнабри, 66 – Амири, 31

Боруссия М – Кельн – 3:3

Голы: Онара, 32, Хак, 71, 73 – Алиду, 7, 64, Даунс, 79

РБ Лейпциг – Дармштадт – 2:0

Голы: Ишервуд, 3 (аг.), Баумгартнер, 50

Аугсбург – Хайденхайм – 1:0

Гол: Гаувелеув, 22

Вердер – Боруссия Д – начало матча в 19:30

Штутгарт уверенно переиграл Унион, продолжая погоню за Баварией и нарастив отрыв в зоне ЛЧ

Бавария после нескольких неудач наконец-то выпустила пар и оторвалась на Майнце. После прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов мюнхенцы выдохнули и дали волю эмоциям и в Бундеслиге.

Откровенный аутсайдер глотнул сразу восемь мячей, забив в ответ только гол престижа. Хет-триком отметился Харри Кейн, записав в свой актив уже 36 точных ударов, а Горецка оформил дубль. Бавария с 57-ю очками остается второй и отстает от Байера на 7 пунктов (свой матч леверкузенцы сыграют в воскресенье).

Менхенгладбахская Боруссия устроила перестрелку с Кельном. Команды обменялись голами в первом тайме, оставив выяснение отношений на вторую половину встречи. После перерыва Алиду оформил дубль, но Хак в течение трех минут забил дважды, перевернув все с ног на голову. После выхода на замену Даунс восстановил статус-кво и на этом команды успокоились. Боевая ничья и очередное сверхважное очко для Кельна, который и дальше остается в зоне вылета.

РБ Лейпциг на своем поле без особых проблем одолел Дармштадт. Ишервуд уже на 3-й минуте очертил контуры будущего результата, направив мяч в собственные ворота. Сразу после перерыва Баумгартнер разбил все установки тренера соперника – "быки" оставили Дармштадт на последней строчке Бундеслиги.

В еще одном матче сошлись соседи по турнирной таблице – Аугсбург и Хайденхайм. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в середине первого тайма. Баварцы праздновали скромную победу и поднялись уже на восьмую строчку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ