Руководство "сливочных" рассматривает только 2 варианта для украинца – продление контракта или продажа уже ближайшим летом, информирует Realmadrid Exclusivo.

Лунин сказал Куртуа все, что думает о его камбэке после травмы – бельгиец готовится вернуться в ворота Реала

Лунин совершил прорыв в нынешнем сезоне, однако возвращение Тибо Куртуа неумолимо приближается. Если бельгиец после тяжелой травмы покажет свой привычный уровень, то Андрею придется снова мириться со статусом резервиста. Реал "подбадривает" украинца новым контрактом с увеличением зарплаты и обещаниями предоставлять определенное игровое время.

Если же Лунин проигнорирует это предложение, то Мадрид будет искать щедрых покупателей. 25-летний вратарь обратил внимание многих клубов Европы, поэтому со стороны "сливочных" будет глупо ждать 2025-го и отпускать его свободным агентом.

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