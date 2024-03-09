Кривбасс активнее начал игру, а первый острый момент возник уже на 9-й минуте. Бандейра отдал хитрую передачу на Сосу, который выскочил фактически один на один с вратарем. Голкипер вышел из ворот, поэтому Даниэл сразу пробил – над перекладиной.

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Еще две возможности имел Принс Аду. Сначала Федоривский едва не стал ассистентом для форварда соперников, попав в него мячом – повезло, что рикошет не в ворота. Позже Аду пробил метров с 10-ти – голкипер намертво забрал мяч в руки.

Второй тайм начался, но очень быстро команды приостановили игру из-за воздушной тревоги. Не успели команды вернуться, как Кривбасс повел в счете. Бандейра сместился с правого фланга в центр и отдал проникающую передачу в штрафную, где никто не держал Кузыка. Точный удар под дальнюю штангу – 1:0. Оболонь ответила моментом Вишневского – форварду удалось воспользоваться ошибкой Бескоровайного, но защитника подстраховал вратарь.

"Пивовары" имели еще более острый момент – Тарануха обокрал защитника и пробил из-за пределов штрафной, но Фещук потянул удар в дальний угол. Оболонь ярче выглядела после пропущенного гола, тогда как Кривбасс откровенно подсел. В последние минуты игра выровнялась, неплохой момент был у Понедельника, который пробил головой в падении. В итоге, криворожане удержали победный счет.

Таким образом, Кривбасс набрал 40 очков и сравнялся с Шахтером ("горняки" имеют еще 2 игры в запасе), а Оболонь с 15 пунктами осталась в зоне переходных матчей (14 место).

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