Манчестер Юнайтед проиграл Кристал Пэлас (0:4) в матче 36-го тура АПЛ 2023/24. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Манкунианцы опозорились в матче с Кристал Пэлас. Поражение стало 13-м в этом сезоне АПЛ, что является антирекордом клуба с сезона 1989/90. Тогда Манчестер Юнайтед проиграл 16 раз.

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Более того, пропустив четыре гола от Кристал Пэлас, манкунианцы обновили антирекорд пропущенных мячей. Впервые с сезона 1976/77 они позволили соперникам забить в свои ворота 81 гол за сезон.

Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмом месте с 54 баллами. Кристал Пэлас расположился на 14 строчке с 43 очками.