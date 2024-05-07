Украинец год не мог забить после переезда в Англию, но наконец-то прорвало. Тутеров оформил победный гол Ливерпулю еще в регулярке АПЛ U-21, а теперь результативно начал плей-офф.

Украинский голкипер забил дебютный гол – видео сумасшедшего удара через все поле

Сандерленд играл против сверстников из Вулверхэмптона. Тутеров остался в запасе и смотрел на хорошее выступление партнеров, которые побеждали "волков" со счетом 3:1. На 89-й минуте выпустили и самого Тимура.

Уже через 5 минут украинец довел счет до разгромного, с нескольких метров замкнув прострел Уотсона. 4:1 – Сандерленд уверенно шагает в четвертьфинал АПЛ U-21.

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