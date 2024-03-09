Обе команды подошли к игре не в лучшем настроении. МЮ проиграл Фулхэму и соседям из Ман Сити, а Эвертон вообще не мог выиграть 10 туров АПЛ подряд. Приезд на Олд Траффорд ничего хорошего “ирискам” не предвещал – последний и единственный раз в эпоху АПЛ они выигрывали здесь в далеком 2013 году.

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Гости активно начали матч, но очень не вовремя ошибся Тарковски. Капитан Эвертона в абсолютно простенькой ситуации влепил по ногам Гарначо – пенальти. Бруну четким ударом в угол не позволил Пикфорду спасти команду. Гарначо наконец начал оправдывать статус наследника Роналду. Аргентинец уничтожал защитников Эвертона, в частности, Миколенко. Виталий панически упал на газон и прижал мяч рукой, но арбитр Саймон Хупер не стал назначать пенальти. Неудержимый Гарначо заработал штрафной для Бруну – выстрел Фернандеша парировал Пикфорд.

Эвертон был слишком неаккуратным в своей штрафной и таки "привез" еще один пенальти. Кто его организовал? Конечно, Гарначо. Алекс разбросал нескольких опекунов и уже хотел бить, но наткнулся на шлагбаум Годфри. На этот раз к "точке" подошел Рашфорд и также не промахнулся. Миколенко простили еще один волейбол – МЮ претендовал на 4 пенальти за тайм, но и 2 неплохо.

Этого вполне хватило для общей победы. После перерыва бедовая атака Эвертона пыталась создать проблемы "дьяволам", но Онана и компания устояли. Миколенко получил от Sofa Score самую низкую оценку на поле – всего 6,3.

Юнайтед добывает важную победу – теперь 3 очка до Тоттенхэма и 8 до Астон Виллы, которые в этом туре играют между собой. Эвертон продолжает свои жалкие серии в АПЛ и на Олд Траффорд. "Ириски" пока имеют 5 очков запаса над зоной вылета, но Лутон сыграл на 2 матча меньше. Если бы не возвращение 4 пунктов со штрафа, то дела подопечных Дайча были бы совсем плохи.

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