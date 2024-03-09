Украинец оказался в стартовом составе на матч против Осасуны в 28 туре Ла Лиги. Уже на 11-й минуте Виктор Цыганков поучаствовал в голевой атаке.

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Украинец получил передачу, развернулся и элегантно выкатил мяч между защитников на Кристиана Порту. Нападающий Жироны легко переиграл вратаря и записал в свой актив очередной гол.

Стоит заметить, что Виктор Цыганков в 22 матчах Ла Лиги за "красно-белых" забил шесть мячей и оформил четыре результативные передачи.