Полесье еще не знало вкуса побед в весенней части УПЛ, сначала сыграв вничью с Рухом, а затем уступив ЛНЗ. Так же и Александрия, которая получила техническое поражение против Шахтера и разошлась миром с Зарей.

На старте поединка Александрия повела в счете. Калитвинцев навесил с правого фланга, найдя там голову другого воспитанника Динамо – Николая Михайленко. Подопечные Ротаня могли и удвоить перевес, но после обрезки Грицука Кулаков ужасно пробил. Перед перерывом моменты еще имели Шулянский, Кулаков и Михайленко, но забить им не удалось. Следует добавить, что игру вживую просматривал президент УАФ Андрей Шевченко.

Старт второй половины уже был за Полесьем. Шабанов замыкал навес Козака – немного неточно. Калюжный привез пенальти, сбив Тейлора на краю штрафной. Артем Козак уверенно реализовал 11-метровый. Полесье же ответило эффектным голом на 78-й минуте. Ковалец перехватил мяч и отдал в центр на Михайленко, а тот сразу налево в штрафную на Беляева. Александр расшатал защитника и отдал вдоль штрафной, а Шулянский (еще один воспитанник Динамо) занес мяч в ворота.

Полесье снова могло сравнять – Крушинский замкнул навес с углового, но попал в перекладину! И почти сразу Лукас Тейлор получил вторую желтую карточку за отмахивание от соперника. После этого игра успокоилась, хотя Александрия пыталась прессинговать высоко, чтобы закрыть вопрос о победителе.

Таким образом, Александрия набрала 20 очков и поднялась на 11 место, а Полесье с 33 пунктами уже на 6-й строчке.

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