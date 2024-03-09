Элит-раунд отбора к Евро-2024, 2-й тур

Швейцария U-17 – Украина U-17 – 0:3

Голы: Богданов, 18, Степанов, 24 (п.), Бондарь, 63

Сборная Украины U-17 стартовала с победы в элит-раунде отбора Евро-2024

После победы над Грецией (0:2) в первом туре подопечные Юрия Мороза подошли к противостоянию со сверстниками из Швейцарии в хорошем настроении. Уже в середине тайма "сине-желтые" вели с преимуществом в два гола – отличились два наших представителя чемпионата Германии. Форвард дрезденского Динамо Дмитрий Богданов забил с игры (оформив уже второй мяч в отборе), а нападающий Байера Артем Степанов реализовал пенальти.

После перерыва представитель Руха Назар Бондарь сделал счет неприличным, записав в свой актив гол+пас. Украинцы на классе довели игру до логического завершения и, набрав 6 очков, продолжают возглавлять группу.

Свой последний поединок в отборе "сине-желтые" проведут 12 марта матчем со Словакией.

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