Доверие к украинцам – железное

Домашка против Осасуны имела важное значение для подопечных Мичела. Жирона в пятницу потеряла вторую позицию в таблице, отстав от Барселоны на два зачетных балла. Отрыв от пятой (то есть от падения за пределы зоны ЛЧ) составлял девять очков, однако Атлетик мог его сократить – при таких условиях каталжнцы были обязаны побеждать.

Цыганков отдал эффектный ассист в матче Жироны – видео результативного действия украинца

Под такую задачу в старт выпустили сразу двух суперзвездных украинцев. Мичел вернулся к схеме с тремя защитниками и двумя "десятками" под Довбиком. Цыганков вышел на позицию правого латераля.

Хороший первый тайм Жироны – но с минимумом моментов. Довбик и Цыганков выделялись

Каталонцы выглядели достаточно убедительно, контролируя мяч 60% игрового времени и довольно смело атакуя. Настолько смело, что в одном из эпизодов центрбек Эрик Гарсия протащил мяч через полполя, обыгрался перед штрафной и нанес удар (его заблокировали). Что наиболее важно, уже на 5-й минуте хозяева прошили голкипера памплонцев – а сделал это Довбик.

Все началось с обрезки вратаря. Савио перехватил мяч на чужой трети поля, обыгрался с Порту и выполнил проникающий пас, а Довбик с левого края штрафной попал в правый нижний угол. К сожалению, гол не засчитали из-за явного офсайда.

За четыре минуты до этого Артем замыкал навес Гутьерреса, однако получилось совсем слабо. Зато в том эпизоде круто проявил себя Цыганков – именно Виктор организовал квазиголевую атаку, запустив точную диагональ. Кроме того, именно он начал атаку с прорывом Гарсии к чему штрафной.

Вообще, с пассингом у экс-динамовца все было в порядке, что и вылилось в ассист на 13-й минуте. Украинец открылся на чужой трети и на развороте выдал шикарный разрезной пас. Порту принял мяч на правом краю штрафной и пробил в дальний нижний – 1:0!

Осасуна отвечала дальними ударами и стандартами, но особой опасности они не представляли. Исключением стал лонгшот Монкайолы на 38-й минуте, который прошел мимо левой девятки. По ходу игры еще и дождь пошел, который мешал обострять под давлением Жироны – впрочем, он мешал и каталонцам. В первом тайме ничего, кроме вышеупомянутых эпизодов, команда не создала.

Довбик и Цыганков после перерыва стали еще сильнее

Если в первом тайме украинцы Жироны просто были заметными, то во втором они стали конкретной проблемой для Осасуны. Особенно добавил Довбик, который начал непосредственно обострять – Цыганков же продолжал склеивать завершающую фазу атак.

Их взаимодействие должно было завершаться голом уже на 48-й минуте. Цыганов ворвался в штрафную с полуфланга, открывшись под проникающий пас Порту с правого фланга. Виктор из района вратарской сбросил мяч под удар Довбику – Артем же метров с восьми выкручивал в дальнюю девятку. Немного неточно!

На 53-й же Довбик принял вброс с аута, поставил корпус и сбросил мяч Гутьерресу, а сам побежал открываться на дальнюю штангу. Все завершилось подачей Мигеля, но украинец немного не успел!

На 59-й минуте мог отличиться Блинд, который подхватил мяч перед штрафной после заблокированного лонгшота Цыганкова. Дейли еще и обыграл защитника, прежде чем пробить метров с 11-ти. В последний момент гостей спас Эррандо, который накрыл выстрел в подкате.

На 62-й минуте Довбик мог стать ассистентом, поддержав Савио во время его слалома со своей половины поля. Артем принял пас от бразильца и ответил передачей в касание, на ход – вингер же ворвался в штрафную и упал. На повторе было заметно толчок от Катени, но VAR ни одного нарушения не увидел. Жирона вместо пенальти получила угловой.

Кстати, в этом эпизоде стоит отметить и открывание Цыганкова справа. Виктор был готов принять пас и завершать атаку в одиночку.

Угловой после резонансного падения мог стать результативным. Алейш Гарсия выполнил подачу на линию вратарской, а Довбик замкнул мощным ударом головой. Всем показалось, что это гол, однако Эррера выловил мяч на самой линии ворот!

К сожалению, этот момент стал последним для Артема. В следующие 17 минут наш земляк уже не выглядел столь ярко. Было несколько скидок под развитие контратак, несколько выигрышных единоборств, но не было остроты у чужих ворот. Показательно, что и Жирона перестала создавать моменты – в конце концов, все завершилось заменой на Порту.

За 81 минуту Довбик выиграл 1 верховую дуэль (единственную в принципе), победил в 4-х единоборствах из 8-ми, заработал на себе 4 фола и нанес 3 удара – 2 в створ и 1 неточный. Общий задел украинского нападающего – 0,21 ожидаемых голов, но в статистику не входят отмененный гол и пас под вероятный пенальти.

Тревожная замена Цыганкова

Возможно, Довбик и вся Жирона потускнели из-за потери Цыганкова на 62-й минуте. К тому времени Виктор уже минут пять, как ковылял, держась за колено. Вообще, наваррцы играли грубо, нещадно избивая по ногам – в частности, доставалось и Довбику. Возможно, и хорошо, что Артема сняли с игры.

Травма Виктора очень тревожит, ведь всего через неделю сборная Украины будет играть против Боснии в плей-офф за выход на Евро-2024. Будем надеяться, что с нашим вингером все в порядке – а пока зафиксируем прекрасную статистику.

Цыганков отдал 28 точных пасов из 30-ти. Четыре из пяти передач на продвижение оказались точными, а еще два паса пошли под удар. Экс-динамовец за 64 минуты наиграл на 0,27 ожидаемых ассистов, а кроме того выиграл 7 из 8 единоборств и 4 раза отобрал мяч (с 4-х попыток). Также в его активе 2 успешных обыгрыша на дриблинге с 2-х попыток.

А Жирона отомстила за повреждение лидера, прижав Осасуну в конце встречи и создав несколько моментов. Был и гол Порту (он заменил Довбика), который тоже отменили, однако точный выстрел Савио на 87-й отменить никто не мог – 2:0!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Подопечные Мичела возвращаются на вторую позицию.

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