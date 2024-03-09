Руслан Малиновский в четвертый раз подряд не попал в стартовый состав. Такое с ним случилось впервые с октября 2022 года, когда он еще играл за Аталанту. Пять дней назад наш земляк вообще просидел весь матч с Интером на скамейке запасных. Впрочем, наставник Дженоа утверждает, что причиной такой ситуации был грипп у игрока.

Корреляцию между участием Малиновского и результатами установить не удастся. Как и с тем, что произошло сегодня. Монца очень оперативно дважды шокировала Луиджи Феррарис. Кольпани воспользовался провалом Сабелли и вывел на удар Пессину. Через десять минут Кольпани отдал второй ассист, но на этот раз все овации достались Моте. Дани исполнил эффектную бисиклету. Шедевральный гол.

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Джилардино признал провал своего плана, осуществив сразу три замены сразу после перерыва. В частности, на поле появился и Малиновский. Дженоа отказалась от тройки центрбеков, выпустив второго форварда. Хозяева со старта второго тайма устроили бешеное давление на ворота соперника. Все это завершилось назначением пенальти за игру рукой. Бить пошел Гудмудссон. Голкипер отбил перед собой, поэтому исландец получил второй шанс отправить мяч в сетку, которым и воспользовался.

Перестановки генуэзцев действительно сработали. "Грифоны" не просто начали владеть инициативой, а по-настоящему доминировали. Однажды очень опасно бил Малиновский. Но гол пришел после ошибки игрока Монцы. Мяч подхватил Витинья, приблизился к чужой штрафной и забил свой дебютный гол в Италии. Лишь после этого Рафаэле Палладино решился что-то менять. И как же он угадал с заменами. Карбони и Мальдини, которые только-только вышли, организовали гол из ничего. Забил сын легенды Милана.

Завершающие минуты Дженоа провела в атаке. Вот только лучшие моменты возникали у Монцы, которая выбегала в контратаки. В конце концов, счет больше не изменился. "Грифоны" проиграли второй матч подряд и остаются двенадцатыми, зато "Брианцоли" поднялись на десятое место турнирной таблицы Серии А.