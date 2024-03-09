Дерби украинцев

Поединок на "Эмирейтс" был интересным с точки зрения выступлений украинских футболистов. Зинченко после пяти матчей в лазарете вернулся в заявку, однако Микель Артета решил поберечь Александра – нашего универсала придержали в запасе. Как всегда, его позицию прикрывал Кивиор.

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Брентфорд же приехал с Ярмолюком, но Томас Франк тоже решил обойтись без украинца в основе. Егор ждал своего шанса в запасе. В текущем сезоне Егор всегда начинает со скамейки, однако за последние четыре тура он наиграл всего четыре минуты – и в таком контексте за экс-днепровца тревожно.

Из других интересных кадровых решений можно отметить появление Рэмсдейла в воротах Арсенала. Ему повезло – Райя не мог сыграть с Брентфордом по условиям аренды.

Слишком спокойный Арсенал

Предыдущие семь туров АПЛ "канониры" выиграли с суммарным счетом 31:3, пять раз завершив поединок с 3+ забитыми мячами. И четыре раза – с 5+. В домашней игре с Брентфордом подопечные Микеля Артеты выглядели не столь мощно, однако в целом команда доминировала.

В первом тайме Арсенал владел мячом 72% игрового времени, ничего не позволив "шмелям". У хозяев было 7 ударов, много интересных комбинаций с врываниями в штрафную, были классные продвижения из глубины – впрочем, реальных моментов было мало. В первом тайме лондонцы наиграли всего на 0,5 ожидаемых голов.

Счет удалось открыть на 19-й минуте в результате подачи с углового, которую эффектно замкнул Райс. 1:0 Кроме этого гола, в актив Арсенала можно занести только атаку на 39-й минуте, когда Хаверц принял длинную передачу и вывалился на рандеву с голкипером. Кай перебросил Флеккена, однако в ворота не попал.

Казалось, что на перерыв команды уйдут при минимальном преимуществе "канониров". Не все произошло, как думалось – на 4-й компенсированной Брентфорд наказал северных лондонцев за расслабленность. Рэмсдейл стоял перед воротами и принял пас от Габриэла, а потом стал долго думать – как следствие, в момент выноса Висса накрыл Аарона. От него мяч влетел в сетку. 1:1!

Второй тайм Арсенала был таким же проблемным. Артете не хватало Зинченко

В раздевалке замен не проводили, да и тактических перестановок не случилось. Арсенал продолжил играть в тот же футбол, что и до перерыва – и едва не поплатился. До 80-х минут подопечные Микеля Артеты имели в своем активе только два угловых.

На 60-й минуте Габриэл замыкал навес, пробив под дальнюю штангу, а голкипер уже не дотягивался. Гостей спас Янельт, который остановил мяч на линии ворот. Еще через 14 минут "канониры" разыграли корнер, завершив его ударом Райса метров с 25-ти – Деклан попал в крестовину!

Брентфорд тоже имел два момента, причем не менее ярких. На 55-й минуте Тоуни заметил, что Рэмсдейл вышел из ворот, и решился на удар с центра поля – сфера летела под перекладину, но Аарон в последний момент дотянулся. На 71-й же Коллинз замкнул подачу с углового, пробив головой с центра штрафной. Рэмсдейл спас Арсенал!

В общем, команда Микеля Артеты выглядела неубедительно. Было много движения вокруг штрафной площади, но обострений не хватало. Матч очень сильно напоминал противостояние с Порту на "Драгау", где критически не хватало понимающих открытий и продвижений Зинченко – и почти не было моментов.

Довольно символично выглядел эпизод с Хаверцом на 65-й минуте, когда Кай едва не получил вторую желтую. Немец мог получить ее... за симуляцию! Вот настолько все было туго с атакой Арсенала.

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Микель Артета еще на 70-й минуте выпустил Жезуса, однако это не помогло. Тогда он решился бросить в бой Зинченко – украинец вышел на 79-й минуте вместе с Нельсоном. Одновременно с Александром на поле появился и Ярмолюк (вместе с Мопе). Томас Франк тоже возжелал победы, выпустив свежих атакующих футболистов.

Александр на 80-х минутах успел сделать несколько хороших по таймингу передач вперед, но особо заметной фигурой его не назвать. На тот момент Арсенал владел мячом уже 80% игрового времени – Брентфорд вынужден был садиться в низкий блок. Не сработало. На 86-й минуте "канониры" таки забили второй гол.

Уайт обыгрался с Эдегором на правом фланге и выполнил подачу во вратарскую площадку. Туда, как по учебнику, влетели три партнера – одним из них был Хаверц, который и замкнул навес Бена. 2:1 К сожалению, Зинченко никоим образом не причастен к этой атаке, а вот Уайт и Эдегор перепасовывались непосредственно перед Ярмолюком – но и Егор не виноват. Его просто разрывали 2-в-1, как во дворе.

Этот гол оказался решающим. Арсенал отпраздновал тяжелую победу, набрал 64 очка и по крайней мере на сутки возглавил турнирную таблицу. Ливерпуль держится в одном зачетном балле позади, Манчестер Сити – в двух. Завтра оба конкурента встретится в личной встрече.

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