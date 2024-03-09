Поединок Черноморец – Ворскла стартовал в Одессе в 13:00. Команда Романа Григорчука весной набрала лишь одно очко – "моряки" не без везения вырвали ничью с Оболонью (1 удар против 18 у киевлян) и проиграли Динамо. Ворскла после поражения от Зари обыграла Верес и на момент начала игры опережала одесситов на три балла. Интересно, что для полтавчан эта игра стала юбилейной – 800-й в элитных дивизионах Украины.

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Впервые в текущем сезоне Ворскла была вынуждена выйти на игру чемпионата без Ибрагима Кане. Комментатор поединка был крайне удивлен этим фактом и даже признался, что не смог найти информацию о причинах отсутствия малийца. Она же была очень банальной – Кане просто перебрал желтых карточек и получил одноматчевую дисквалификацию.

Уже на 4-й минуте Даниил Варакута неудачно выбил мяч, подарив его сопернику, но кипер Черноморца тут же исправился, отбив удар Степанюка. Еще одна попытка Руслана из-за пределов штрафной была неудачной.

На 14-й минуте возник спорный эпизод. Николай Ковталюк упал в штрафной Черноморца, перецепившись за ногу Гучека. Вместо пенальти главный арбитр Дмитрий Евтухов, проводивший лишь второй матч в УПЛ, наградил форварда полтавчан желтой карточкой. VAR решил, что решение рефери правильное. Черноморец едва ли не впервые качественно вышел в атаку лишь на экваторе тайма. Авагимян проскочил Пердуту, ворвался в штрафную, но с острого угла пробил мимо ворот.

А на 33-й минуте полтавчане должны были забивать. Мякушко получил мяч на углу штрафной, прошел Бадибангу, однако не попал в дальний угол. Лучший момент в игре. Вскоре Сиссоко таки пробил в створ, однако без проблем для Даниила Варакуты. В конце концов, до перерыва ни одна из команд забить так и не смогла. 0:0 до перерыва.

На старте второго тайма Авагимян завалился в штрафной Ворсклы. Арбитр проявил последовательность – как и в эпизоде с Ковталюком, желтая за симуляцию. Гости ответили очередным ударом Руслана Степанюка, который снова не составил проблем для кипера. Активнее заиграли подопечные Григорчука после перерыва. Если с ударами было сложно (разве что Васильев неплохо приложился со штрафного), то навесов хватало. Павел Исенко несколько раз выходил из ворот, надежно действуя на перехватах.

Увлекшись атаками, одесситы едва не пропустили. Бадибанга не успел вернуться в защиту, а контратака Ворсклы завершилась выходом Мякушко и ударом в ближнюю штангу. Классный шанс имели и хозяева. Исенко едва ли не впервые неудачно сыграл на выходе. Бойчук с острого угла не попал в пустые ворота. Атака продолжилась, и уже Присяжнюк зарядил выше с линии вратарской!

На 76-й минуте мяч влетел в сетку ворот Черноморца. Ошибся Гучек, мяч оказался у Крупского. Тот пробил, а Ковталюк успел первым на добивание и забил. Гол отменили из-за минимального офсайда.

Роман Григорчук пытался вырвать победу. На последних минутах вышел Альваренга, дебютировавший в футболке Черноморца. Но забила Ворскла. На 89-й минуте полтавчане вышли вперед. Угловой завершился выносом, но мяч оказался у Бацулы. Андрей навешивал, однако вместо подачи получился удар. Мяч по дуге влетел в ворота. Подобные голы в свое время регулярно забивал Лео Месси. Правда, аргентинец бил сознательно, а Бацула явно подавал.

0:1 – Ворскла одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и разместилась на 7 месте. Черноморец с 23 баллами идет 10-м.

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