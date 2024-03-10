"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 9 березня.

Україна

Кривбас вирвав перемогу над Оболонню – блискавичний гол після завершення тривоги дозволив наздогнати Шахтар на вершині.

Полісся на очах Шевченка програло Олександрії – вихованець Динамо забив переможний гол.

Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця – випадковий шедевр став фатальним для команди Григорчука.

Україна U-17 здобула другу перемогу в еліт-раунді відбору Євро-2024 – путівка до фінальної стадії практично в кишені.

Світ

Жирона повернулась на 2-ге місце, здолавши Осасуну – суддя заважав топ-грі Довбика, Циганков віддав асист і зламався.

Арсенал вийшов у лідери АПЛ, здолавши Брентфорд у грі з ляпами Ремсдейла – Зінченко повернувся й зіграв проти Ярмолюка.

Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Борусія Д витіснила РБ Лейпциг з зони Ліги чемпіонів.

МЮ здолав безнадійний Евертон – спадкоємець Роналду зробив з Миколенка посміховисько, українцю пробачили 2 "волейболи".

Українці за кордоном

Маліновський виходив виправляти помилку тренера – Дженоа відігралася з 0:2, але син Мальдіні все зіпсував.

Циганков віддав ефектний асист в матчі Жирони – відео результативної дії українця.

Реал змушує Луніна вертатися в запас або забиратися вже цього літа.