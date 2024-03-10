Головні новини 9 березня: травма Циганкова, Кривбас наздогнав Шахтар, Зінченко допоміг Арсеналу стати лідером
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 9 березня.
Україна
Кривбас вирвав перемогу над Оболонню – блискавичний гол після завершення тривоги дозволив наздогнати Шахтар на вершині.
Полісся на очах Шевченка програло Олександрії – вихованець Динамо забив переможний гол.
Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця – випадковий шедевр став фатальним для команди Григорчука.
Україна U-17 здобула другу перемогу в еліт-раунді відбору Євро-2024 – путівка до фінальної стадії практично в кишені.
Світ
Жирона повернулась на 2-ге місце, здолавши Осасуну – суддя заважав топ-грі Довбика, Циганков віддав асист і зламався.
Арсенал вийшов у лідери АПЛ, здолавши Брентфорд у грі з ляпами Ремсдейла – Зінченко повернувся й зіграв проти Ярмолюка.
Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Борусія Д витіснила РБ Лейпциг з зони Ліги чемпіонів.
МЮ здолав безнадійний Евертон – спадкоємець Роналду зробив з Миколенка посміховисько, українцю пробачили 2 "волейболи".
Українці за кордоном
Маліновський виходив виправляти помилку тренера – Дженоа відігралася з 0:2, але син Мальдіні все зіпсував.
Циганков віддав ефектний асист в матчі Жирони – відео результативної дії українця.
Реал змушує Луніна вертатися в запас або забиратися вже цього літа.