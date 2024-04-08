Главные новости 7 апреля: Довбик может заменить Левандовски, неудача Мудрика и Челси, победы Шахтера и Черноморца
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 7 апреля.
Украина
Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы.
Металлист 1925 спас ничью против Колоса благодаря роскошной пушке от экс-форварда Шахтера.
Карпаты интересуются вингером молодежной сборной Израиля – в конкурентах состоятельный клуб УПЛ.
Черноморец нанес Александрии первое настоящее поражение в году – ляпы будущего игрока Динамо едва не украли победу.
Мир
Ливерпуль не смог вернуть лидерство в АПЛ, расписав ничью с Манчестер Юнайтед – Бруну забил шедевр в стиле Бекхэма.
Фенербахче отдал Суперкубок Галатасараю – матч длился всего одну минуту.
Аякс "глотнул" шесть голов и был жалким в атаке – амстердамцы установили позорный антирекорд.
Ювентус выбрал нового тренера – топ-инсайдер сообщил о сделке с создателем главной сенсации Серии А.
Украинцы за границей
Довбик может оказаться в Барселоне – форвард сборной Украины должен заменить Левандовски.
Зинченко обвиняют в игре на публику – экс-звезда АПЛ советует украинцу идти воевать.
Челси бездарно разделил очки с аутсайдером АПЛ – Мудрик помог Шеффилду вырвать ничью на последних минутах.
Рамос может стать угрозой для Кривцова – Интер Майами попытается воссоединить легенду Реала с Месси.