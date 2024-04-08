Украина

Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы.

Металлист 1925 спас ничью против Колоса благодаря роскошной пушке от экс-форварда Шахтера.

Карпаты интересуются вингером молодежной сборной Израиля – в конкурентах состоятельный клуб УПЛ.

Черноморец нанес Александрии первое настоящее поражение в году – ляпы будущего игрока Динамо едва не украли победу.

Мир

Ливерпуль не смог вернуть лидерство в АПЛ, расписав ничью с Манчестер Юнайтед – Бруну забил шедевр в стиле Бекхэма.

Фенербахче отдал Суперкубок Галатасараю – матч длился всего одну минуту.

Аякс "глотнул" шесть голов и был жалким в атаке – амстердамцы установили позорный антирекорд.

Ювентус выбрал нового тренера – топ-инсайдер сообщил о сделке с создателем главной сенсации Серии А.

Украинцы за границей

Довбик может оказаться в Барселоне – форвард сборной Украины должен заменить Левандовски.

Зинченко обвиняют в игре на публику – экс-звезда АПЛ советует украинцу идти воевать.

Челси бездарно разделил очки с аутсайдером АПЛ – Мудрик помог Шеффилду вырвать ничью на последних минутах.

Рамос может стать угрозой для Кривцова – Интер Майами попытается воссоединить легенду Реала с Месси.