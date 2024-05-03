Уже экс-чемпионы Италии планируют быть очень активными на рынке, утверждает Gazzetta dello Sport.

Жирона отреагировала на мегаскандал имени Довбика – испанские СМИ разгоняют исключение из ЛЧ

Один из приоритетных вопросов – замена Пьотру Зелиньски, который уйдет свободным агентом. Наполи долго следит за Георгием Судаковым, но обеспокоен аппетитами Шахтера на более чем 50 млн евро. Партенопейцы переключились на Луиса Альберто, который будет значительно дешевле. Испанец даже публично заявил о своем намерении разорвать контракт с Лацио.

"Орлы" вряд ли согласятся бесплатно отпустить лучшего ассистента среди нынешних игроков Серии А. Впрочем, возможен вариант обмена на Джованни Симеоне, который не нужен Наполи, но есть в шорт-листе Лацио. Тут уже следует говорить об интересе Артема Довбика, которому "освобождают" место в атаке. Нападающего Жироны также связывают с партенопейцами.

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