Металлист 1925 мог начать с быстрого гола, но Фесюн совершил сейв после выстрела Сидорова. Позже классная возможность была у Юсова, но тот из выгодной позиции пробил выше ворот. Колос ответил двумя моментами Рангеля. Первый был достаточно простым для Мозиля, а вот вторая попытка бразильца получилась результативной – Рангель переправил мяч в нижний угол после подачи Цурикова.

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После этого ковалёвцы захватили контроль над мячом, а моменты в игре исчезли до последних минут тайма, когда Топалов слабо пробил из-за пределов штрафной после розыгрыша углового. А вторая половина началась с гола Металлиста 1925. Очень быстро харьковчане заработали угловой, а после его розыгрыша Борячук решился на удар метров с 30-ти – мяч влетел в самый верхний угол без шансов для вратаря.

Имереков мог вывести Металлист 1925 вперед – Максим замкнул навес с углового, но попал в перекладину. Колос ответил спустя 10 минут – Рангель отдал на Цурикова, но с его ударом справился Мозиль. Впрочем, после этого моментов стало меньше, а по-настоящему острых шансов уже не возникало – Колос и Металлист 1925 разошлись миром.

Таким образом, Металлист 1925 остался предпоследним с 17 очками, а Колос застрял в середине турнирной таблицы – 9 место и 25 пунктов в активе.

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