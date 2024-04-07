"Зелено-белые" продолжают искать усиление за пределами Украины. Очередным кандидатом в команду Мирона Маркевича стал Ярден Шуа.

Полузащитник израильского Бейтара Ярден Шуа может перебраться в Украину, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 24-летнего вингера хотят видеть в своем лагере сразу два отечественных коллектива – Карпаты и Полесье.

Интересно, что в зимнее межсезонье житомирский клуб серьезно усилил звено, на котором играет израильтянин, подписав Яссина Фортюна, Таллеса Косту и Ивана Петряка.

Напомним, Шуа – воспитанник Бней-Иегуда, где и начал профессиональную карьеру. В иерусалимскую команду перешел из Маккаби Хайфа в октябре 2020 года. Его контракт с Бейтаром действует до 30 июня 2026 года. Ярден выступал за юношеские сборные Израиля, вызывался в молодежку. Transfermarkt оценивает игрока в 1,4 млн евро.

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