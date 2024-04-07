Барселона в летнее трансферное окно планирует попрощаться с нападающим Робертом Левандовски, сообщает Todo Fichajes.

Довбик может стать "пожарным" вариантом в Челси – украинца рассматривают как альтернативу чемпиону Серии А

По информации источника, заменить 35-летнего поляка в команде должен Артем Довбик – с экономической стороны этот трансфер для "блаугранас" вполне возможен. Отмечается, что окружение украинца уже проинформировано о заинтересованности Барселоны и с нетерпением ждет открытия следующего трансферного окна.

Напомним, ранее об интересе к украинцу заявляли мадридский Атлетико, Челси, Арсенал, Вест Хэм и Ньюкасл.

К слову, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Левандовски в 40 поездках отметится 20 раз и отобразит 9 соответствующих передач (трансферная стоимость поляка – 15 миллионов евро).

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