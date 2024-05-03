– Есть такие мысли, что если продолжите в том же духе, то скоро получите приглашение в национальную сборную Украины?

– Все возможно, у меня есть цель и я потихоньку шагаю к ней. Если заслужу вызов в сборную, я уверен что мне дадут шанс.

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– Если бы у вас был выбор, что бы вы выбрали: поехать со сборной на Евро в Германию или на Олимпиаду в Париж?

– Конечно, Евро более престижный турнир, чем Олимпиада в футболе. Но в моем случае я вряд ли получу вызов в национальную сборную в ближайшем будущем, поэтому фокусируюсь на возможности сыграть на Олимпиаде.

– А вот если вызов от сборной Украины не будет поступать, а будет предложение от польской стороны, рассмотрите такой вариант?

– Я украинец и люблю свою страну. Поэтому мне хочется в первую очередь играть за родную сборную и приносить ей пользу, – сказал Хлань в комментарии NV.

Напомним, в текущем сезоне Хлань провел за Лехию 21 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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