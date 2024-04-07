Фейеноорд разбил Аякс (6:0) в 29 туре чемпионата Нидерландов. Результаты и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Эредивизи, 29 тур

Фейеноорд – Аякс – 6:0

Голы: Пайшан, 34, 66, Минтех, 35, 56, Ханко, 45+2, Тимбер, 62

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Выезд Аякса в Роттердам ничем хорошим для команды не закончился. Фейеноорд абсолютно великолепно воспользовался слабостью своего соперника, который жалко действовал в атаке. Команда Арне Слота забила шесть голов и не пропустила ни одного. Аякс сумел нанести лишь один удар по воротам соперника, при чем из-за пределов штрафной площади. Роттердамцы же могли забивать и больше. Фейеноорд пробил 30 раз, а 15 ударов попали в створ.

В итоге амстердамцы проиграли со счетом 6:0. Это самое крупное поражение команды с сезона 1949/50.

Аякс сейчас находится на шестом месте с 45 баллами. Команда Арне Слота расположилась на второй строчке с 69 очками. Фейеноорд отстает от ПСВ на девять пунктов.

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