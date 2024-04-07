Центральный матч 32-го тура АПЛ 2023/24 между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед победителя не определил (2:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве претендента на Лигу чемпионов с гарантированным ее участником в следующем сезоне. Так, перед матчем против Ливерпуля даже фаны МЮ не думали, что топ-4 близко – "дьяволам" не хватало аж 12 очков, но есть игры в запасе. Так или иначе, в дерби с мерсисайдцами подопечные Эрика Тен Хага должны были думать только о победе независимо от турнирных раскладов.

Ливерпуль же терять очки не имел права, ведь тогда Арсенал остался бы на вершине АПЛ (пусть и с равным количеством очков). Словом, на Олд Траффорд ожидалась очень серьезная битва.

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Впрочем, на первый тайм вышел только Ливерпуль. Манчестер Юнайтед шокировал родную публику, не нанеся ни одного удара после перерыва – "Театр грез" не видел такого позора с 2015 года (тогда играли с Ман Сити). Команда Эрика Тен Хага владела мячом 42% игрового времени и выполнила всего 13 вхождений на чужую треть поля и сделали 8 касаний в штрафной.

Хотя начиналось все именно с гола Манчестера. Причем уже на 2-й минуте. Гарначо открылся под передачу Бруну и реализовал выход один на один, однако залез в офсайд, поэтому взятие ворот не засчитали. Ливерпуль ответил мгновенно – Салах запустил пас на ход Собослаи, а тот влетел в штрафную и бахнул в дальний угол. Онана спас "дьяволов"!

BIG save from Andre Onana to deny Dominik Szoboszlai early on at Old Trafford!



Насколько важной могла быть эта остановка в контексте этого матча? #MUNLIV pic.twitter.com/PSPGSfIoBr - Премьер-лига (@premierleague) 7 апреля, 2024

На 11-й минуте Собослаи шикарно пробил с дистанции над перекладиной, а 18-й минуте он же запорол шанс в центре штрафной. Доминик стрелял после прострела Робертсона (Диас не стал его замыкать), однако мяч пролетел мимо левой стойки.

Еще через пять минут счет был открыт с углового: Робертсон подал, Нуньес подрезал мяч на дальний угол вратарской, а Диас бахнул в падении – 0:1! Ливерпуль вырвался перед как в матче, так и в таблице АПЛ.

На 33-36-й минутах мерсисайдцы должны были удваивать свое преимущество. Сначала контратака гостей 4-в-3 завершилась обводящим ударом Салаха с правого угла штрафной (Онана парировал), а дальнейший корнер привел к аналогичному выстрелу Мо (Онана стоял именно там, куда мяч и полетел).

Следующий угловой привел к выносу и атаке вторым темпом – Нуньес принял пас от Собослаи и бахнул метров с 20-ти. Над перекладиной!

В компенсированное время классную атаку запорол Брэдли. Макаллистер в касание эффектно забросил мяч Собослаи, Доминик запустил проникающий пас Конору, однако его удар накрыл Ван-Биссака. В итоге, команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе подопечных Юргена Клоппа – и при полном доминировании в статистическом плане.

Трекер ожидаемой остроты в матче Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Такой футбол должен был завершиться разгромом "красных дьяволов", но второй тайм пошел по другому сценарию. МЮ сравнял счет первым же ударом по воротам – и каким ударом!

Центрбек Кванса обрезался в опорной зоне, выкатив пас Бруну Фернандешу, а португалец увидел выход Келлехера из ворот. Центрхав не колебался, выстрелив с 50-ти метров. Шедевр, которому где-то в Майами должен был бы поаплодировать Дэвид Бекхэм.

Правда, за две минуты до этого хозяев дважды спас Магувайр, заблокировав опасный прострел Робертсона и сразу же накрыв удар Нуньеса с близкой дистанции. Вообще, в начале второго тайма продолжались качели – МЮ едва не забил с углового на 54-й минуте (Каземиро разминулся со скидкой Рашфорда на линии вратарской)...

...а Ливерпуль на 55-й ответил контратакой с врыванием Нуньеса на угол вратарской – Дарвин пробил мимо ближней штанги.

Разменяв еще несколько интересных контрвыпадов, команды начали успокаиваться. Именно в этот момент "дьяволы" и шокировали соперника вторым голом – и это снова был шедевр!

Кобби Майну на 67-й минуте принял пас от Ван-Биссаки, развернулся и зарядил в дальнюю девятку метров с 22-х. 2:1 Кстати, в атаке принял участие Антони, который за минуту до гола заменил травмированного Рашфорда.

Юрген Клопп провел свои замены. Нуньес и Эндо на 69-й минуте покинули поле, Гакпо и Эллиот зашли. Эрик Тен Хаг ответил усилением опорной зоны Амрабатом, однако это произошло только через 11 минут. Все это время МЮ неплохо держал победный счет, за исключением эпизода на 79-й минуте. Диас замыкал заброс ударом метров с 10-ти, Онана парировал, а добивание Салаха с линии вратарской оказалось неточным.

Тем не менее, на 82-й минуте оборона хозяев не выдержала. Сработала замена Юргена Клоппа – Эллиот качнул Ван-Биссака в штрафной и зацепился за выставленную ногу Ван-Биссака. Пенальти!

Салах уверенно его реализовал. 2:2!

Ливерпуль пытался вырвать победу, но интересных атак в последние 15 минут не хватало. Логического завершения возникало еще меньше, а реально сложных эпизодов для обороны и Онана не было. МЮ ответил несколькими контратаками с тем же успехом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью!

Ливерпуль потерял лидерство в АПЛ, опустившись на вторую позицию. Мерсисайдцы имеют равенство по очкам с Арсеналом, но уступают по разнице голов. Манчестер Сити отстает на один зачетный балл. Манчестер Юнайтед держится шестым с 49 пунктами в активе.

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