Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве претендента на Лигу чемпионов с гарантированным ее участником в следующем сезоне. Так, перед матчем против Ливерпуля даже фаны МЮ не думали, что топ-4 близко – "дьяволам" не хватало аж 12 очков, но есть игры в запасе. Так или иначе, в дерби с мерсисайдцами подопечные Эрика Тен Хага должны были думать только о победе независимо от турнирных раскладов.

Ливерпуль же терять очки не имел права, ведь тогда Арсенал остался бы на вершине АПЛ (пусть и с равным количеством очков). Словом, на Олд Траффорд ожидалась очень серьезная битва.

Впрочем, на первый тайм вышел только Ливерпуль. Манчестер Юнайтед шокировал родную публику, не нанеся ни одного удара после перерыва – "Театр грез" не видел такого позора с 2015 года (тогда играли с Ман Сити). Команда Эрика Тен Хага владела мячом 42% игрового времени и выполнила всего 13 вхождений на чужую треть поля и сделали 8 касаний в штрафной.

Хотя начиналось все именно с гола Манчестера. Причем уже на 2-й минуте. Гарначо открылся под передачу Бруну и реализовал выход один на один, однако залез в офсайд, поэтому взятие ворот не засчитали. Ливерпуль ответил мгновенно – Салах запустил пас на ход Собослаи, а тот влетел в штрафную и бахнул в дальний угол. Онана спас "дьяволов"!

BIG save from Andre Onana to deny Dominik Szoboszlai early on at Old Trafford!



Насколько важной могла быть эта остановка в контексте этого матча? #MUNLIV