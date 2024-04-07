Шахтер одержал победу над Рухом (3:1) в рамках 23-го тура УПЛ. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Рух и Шахтер вместе с Динамо входят в когорту лучших команд второй части сезона. Все они по разу потеряли очки. Правда, у "горняков" ничья с Александрией стала победой из-за незаявленного игрока, которого Руслан Ротань выпустил на поле. В первом круге сегодняшние соперники расписали боевую ничью с удалением Ракицкого на 21-й минуте.

Черноморец нанес Александрии первое настоящее поражение в году – ляпы будущего игрока Динамо едва не украли победу

Марино Пушич, очевидно, учел ошибки Патрика ван Леувена. Отчетный матч Шахтер не просто начал лучше, а откровенно доминировал. Преимущество удалось конвертировать в дубль Бондаренко. На 8-й минуте Артему очень помог Зубков, не остановив мяч. Поэтому Бондаренко уже никто не мешал пробить под ближнюю штангу.

Второй гол Шахтера выглядел уж слишком легким. Автор первого гола подобрал мяч у центрального круга, спокойно прогулялся с ним до линии чужой штрафной и роскошным ударом оформил дубль. Возможно, "горняки" потеряли бдительность, потому что после этого отдали инициативу львовянам.

Рух с радостью воспользовался таким подарком. Несколько атак завершались неплохими ударами, стоит вспомнить ряд угловых, попытки Пастуха и Дидыка. Успеха добиться сумел Таллес. Бразилец разобрался со Степаненко и с угла штрафной закрутил в дальнюю девятку. Без шансов для Ризныка. Великолепный гол.

Судаков планирует быть "эгоистом" ради трансфера в топ-клуб – лавры Беллингема не дают покоя звезде Шахтера

Во втором тайме номинальные гости пошли отыгрываться. Двадцать минут Шахтер лишь отбивался, без каких-то осмысленных попыток в нападении. В то же время Рух из своего территориального преимущества никак не мог выжать что-то опасное. Поэтому главным событием за этот период стала обратная замена Эгиналду. Бразилец вышел на поле после перерыва, но получил травму.

Стоило "горнякам" повысить темп, как начали возникать моменты. Сикан просто обязан был забивать. Пастух обрезался возле своей штрафной, а Степаненко вывел на удар своего форварда. Даниилу никто не мешал, но он немного не попал в незащищенный угол ворот. Следующую грубую обрезку Руху уже не простили. Азаров разобрался с Сычем и пробил. Удар грузина заблокировали, но первым на добивании был Зубков. Гол и два ассиста сегодня в Александра.

Под конец игры активизировался Степаненко, который проводил 500-й матч на официальном уровне. Капитан Шахтера имел все шансы отметить юбилей голом, но после его удара мяч таки разминулся со штангой с внешней стороны.

Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера. Подопечные Марино Пушича остались на первом месте турнирной таблицы УПЛ, имея уже 49 очков. Рух впервые проиграл во второй части сезона и остается на пятой строчке.