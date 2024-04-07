Летом возглавить "Старую Синьору" должен Тьягу Мотта, утверждает один из ведущих итальянских инсайдеров Даниэле Лонго.

Ювентус готов попрощаться с тремя игроками ради экс-одноклубника Малиновского

Контракт Массимилано Аллегри рассчитан до 2025-го, однако с нынешним тренером планируют попрощаться досрочно. Руководство Юве надеется, что команда не профукает весь гандикап и таки сохранит путевку в ЛЧ. Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли после нескольких недель переговоров достиг принципиального соглашения с Моттой.

Напомним, 41-летний специалист сенсационно ведет скромную Болонью в зоне ЛЧ. На Мотту претендовал Милан и клубы других топ-чемпионатов, однако Ювентус оказался самым расторопным.

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