Поединок за Суперкубок Турции между Галатасараем и Фенербахче завершился почти сразу после стартового свистка.

Фенербахче намеревался бойкотировать матч за Суперкубок Турции, поскольку клубу не разрешили перенести матч на другую дату. Из-за этого на поле вышли игроки Фенербахче U-19.

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Уже на 1-й минуте Галатасарай повел в счете, отличился Мауро Икарди. На этом игра и завершилась – игроки Фенербахче покинули поле. Галатасарай же решил провести матч против своих же запасных, чтобы болельщики посмотрели хоть какой-то поединок.

Напомним, Фенербахче намеревался сняться с чемпионата Турции из-за нападения фанатов Трабзонспора на игроков "канареек". Боссы Фенербахче рассматривают возможность отказа от участия в двух следующих сезонах в Кубке Турции. Клуб еще не определился: либо он полностью откажется от этого, либо будет полагаться на молодежную команду U-19. При этом, с чемпионата клуб не планирует сниматься до конца сезона – Фенербахче все еще борется за чемпионство.

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