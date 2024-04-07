Александрия явно хотела отомстить за избиение 1:5 в первом круге. Подопечные Ротаня сразу бросились на ворота Варакуты и создали несколько моментов. Кипер Черноморца устоял, а партнеры забили с первого нормального выхода на чужую половину. Брагару получил великолепную передачу из глубины, накрутил защитников и пробил. Шевченко парировал, но прямо на ногу Бойчуку – 1:0.

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Вскоре положение гостей стало катастрофическим. Кампуш откровенно толкнул Штогрина, который выбегал на рандеву с кипером – пенальти. После просмотра повтора Денис Шурман еще и удалил легионера Александрии, хотя изначально показал лишь желтую. Путря с 11 метров удвоил преимущество Черноморца.

Команда Ротаня развалилась окончательно, рискуя получить еще один погром. Хозяева заходили в штрафную площадь Шевченко, как к себе домой. Бадибанга прострелил на дальнюю стойку – никто не накрыл ни Штогрина, ни Ермакова, который с нескольких сантиметров занес мяч в ворота. Андрей даже обиделся на партнера, потому что верил, что круглый и без вмешательства должен был закатиться в ворота.

Надежду на камбэк Александрии подарил Максим Брагару, которого летом ждут в Динамо. В компенсированное время полуфиналист молодежного Евро на своей половине придумал поперечную передачу, за которую детские тренеры сразу дают по ушам. Шулянский мяч перехватил и сделал счет 3:1.

В дебюте второй половины Брагару обрезался еще раз, и Беляев сократил отставание до минимума. Лидер Черноморца еще и мог удалиться, но Шурман не дал ему вторую желтую. "Моряки" смогли успокоиться и больше не допускали таких грубых ошибок.

Победа позволила команде Григорчука закрепиться на восьмой строчке – вылет не грозит, но и еврокубки не светят. Александрия потерпела первое "футбольное" поражение в 2024 году (неудачу имени Ивана Калюжного с Шахтером присудили в кабинетах). Ребята Ротаня также не имеют особых амбиций, хотя им для спокойствия лучше одержать еще несколько побед.

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