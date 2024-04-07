Испанский защитник летом 2023 года на правах свободного агента вернулся в родной клуб. Действующее соглашение с Серхио Рамоса с Севильей заканчивается в 2024 году и пока не известно, продлит ли он контракт.

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Как сообщает журналист Экрем Конур, 38-летний защитник заинтересовал Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси из МЛС. Оба клуба поборются за право подписать Серхио Рамос. Лионель Месси и испанец уже были одноклубниками, когда выступали вместе за ПСЖ.

Стоит заметить, что в составе Интер Майами выступает Сергей Кривцов. Если Серхио Рамос присоединится к команде из Флориды, то украинец получит серьезного конкурента за место в стартовом составе.

Напомним, Рамос сыграл в этом сезоне за Севилью в 29 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и одна результативная передача.

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