Недавно украинец рассказал в интервью, что если понадобится, он вернется в страну, чтобы защищать от российской агрессии. На слова Александра Зинченко отреагировал экс-игрок Тоттенхэма Серж Орье.

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"Зинченко готов воевать, если позовет Украина. Иди прямо сейчас, босе, и останови свой кинотеатр. Никому не нужно тебе звонить", – написал Орье в Snapchat.

Напомним, Серж выступал в составе Тоттенхэма с 2017 по 2021 годы. Сейчас защитник играет за Галатасарай. Орье в составе Кот-д'Ивуара дважды завоевывал титул чемпиона Африки.

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